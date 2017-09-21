Під час потрійної ДТП на Київщині травмувались двоє людей. ФОТО

О 20:03 до оперативно-диспетчерської служби Тетіївського району надійшло повідомлення про те, що на автодорозі с. Кашперівка – с. Скибинці трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «ВАЗ», «Peugeot» та «Volkswagen».

До місця події негайно виїхав черговий караул 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тетіїв.

Одразу на місці пригоди, щоб запобігти можливому загорянню вогнеборці від’єднали клеми від акумулятора у двох автомобілів та перекрили газову установку в одній з машин, а також швидко змили паливо з проїжджої частини дороги.

Рятувальники допомогли медичним працівникам дістати з понівечених автомобілів та перенести до карет швидкої допомоги двох потерпілих у дорожньо-транспортні пригоді.

Для ліквідації наслідків ДТП від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 4 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області