Під час потрійної ДТП на Київщині травмувались двоє людей. ФОТО

Під час потрійної ДТП на Київщині травмувались двоє людей. ФОТО

22:30 21.09.2017
  • Під час потрійної ДТП на Київщині травмувались двоє людей. ФОТО
  • Під час потрійної ДТП на Київщині травмувались двоє людей. ФОТО
  • Під час потрійної ДТП на Київщині травмувались двоє людей. ФОТО
  • Під час потрійної ДТП на Київщині травмувались двоє людей. ФОТО

О 20:03 до оперативно-диспетчерської служби Тетіївського району надійшло повідомлення про те, що на автодорозі с. Кашперівка – с. Скибинці трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «ВАЗ», «Peugeot» та «Volkswagen».

До місця події негайно виїхав черговий караул 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Тетіїв.

Одразу на місці пригоди, щоб запобігти можливому загорянню вогнеборці від’єднали клеми від акумулятора у двох автомобілів та перекрили газову установку в одній з машин, а також швидко змили паливо з проїжджої частини дороги.

Рятувальники допомогли медичним працівникам дістати з понівечених автомобілів та перенести до карет швидкої допомоги двох потерпілих у дорожньо-транспортні пригоді.

Для ліквідації наслідків ДТП від ДСНС залучено 1 одиниця техніки та 4 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Київській області

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