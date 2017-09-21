У Вінниці під час ДТП вантажівка на смерть збила жінку. ФОТО

У Вінниці під час ДТП вантажівка на смерть збила жінку. ФОТО

20:30 21.09.2017
  • У Вінниці під час ДТП вантажівка на смерть збила жінку. ФОТО
  • У Вінниці під час ДТП вантажівка на смерть збила жінку. ФОТО
  • У Вінниці під час ДТП вантажівка на смерть збила жінку. ФОТО
  • У Вінниці під час ДТП вантажівка на смерть збила жінку. ФОТО
  • У Вінниці під час ДТП вантажівка на смерть збила жінку. ФОТО
  • У Вінниці під час ДТП вантажівка на смерть збила жінку. ФОТО
  • У Вінниці під час ДТП вантажівка на смерть збила жінку. ФОТО

У Вінниці по вулиці Барське шосе, неподалік зупинки громадського транспорту «Стельмаха» під колеса автомобіля «ДАФ» потрапила 31-річна вінничанка. Внаслідок аварії жінка загинула на місці пригоди.

Повідомлення про автопригоду надійшло до поліції близько 20 години. 57-річний водій автомобіля «ДАФ», рухаючись дорогою «Вінниця-Могилів-Подільський» по вулиці Барське шосе,  допустив наїзд на жінку-пішохода.

Попередньо встановлено, жінка  переходила проїжджу частину дороги в невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди потерпіла отримала травми несумісні з життям та загинула на місці пригоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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