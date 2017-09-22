У Запоріжжі патрульні затримали двох юнаків та дівчину за вуличний грабіж. ФОТО

О 04:35 годині на лінію 102 звернувся чоловік із заявою про те, що на зупинці громадського транспорту на вулиці Гагаріна на нього напали троє невідомих людей побили, відібрали гроші та мобільний телефон.

Також чоловік пояснив патрульним, що чітко запам'ятав із хлопцями була дівчина. При відпрацюванні прилеглої території на вулиці Перемоги екіпаж виявив 2-х хлопців та дівчину котрі побачивши працівників поліції різко змінили напрямок руху.

Один із хлопців намагався викинути речовий доказ із кишені, а саме телефон потерпілого. Як пізніше стало відомо хлопець вже притягався до кримінальної відповідально у 16-ти річному віці за крадіжку телефона.

Потерпілий підтвердив що даний телефон належить йому, і що це саме ці особи побили та відібрали його майно.

До підозрюваних у вчиненні грабежу було застосовано кайданки згідно ст.45 ЗУ "Про національну поліцію".

Затриманих доставили до Вознесенівського відділку поліції для подальшого з'ясування обставин.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Запоріжжя