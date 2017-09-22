View the full image Поліція Волині розшукує підозрювану у торгівлі людьми. ФОТО

Головне управління Національної поліції у Волинській області розшукує громадянку України Болог Сільвію Юліївну, 01.04.1969 року народження, уродженку села Батрадь Закарпатської області.

Розшукувана особа переховується від правоохоронних органів, чим перешкоджає виконанню міри запобіжного заходу – взяттю під варту. Болог Сільвія Юліївна розшукується за скоєння особливо важкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 149 ( торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Правоохоронці звертаються з проханням до громадян, яким відома будь-яка інформація про місцеперебування вказаної особи, невідкладно повідомити поліцію за номером телефонів: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, контактні телефони: (0332) 74-20-98, 050-1615407 або на лінію «102»

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області