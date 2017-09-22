На Луганщині поліція провела спецоперацію по затриманню 17-річного вбивці. ФОТО

Майже дві доби знадобилось поліцейським Луганщини для встановлення всіх обставин вбивства 52-річного мешканця Станично-Луганського району та затримання його ймовірного вбивці.

Співробітники карного розшуку отримали оперативну інформацію про те, що у с. Вільхове безвісти зник 52-річний місцевий мешканець. Поліцейські розпочали пошуки чоловіка, відпрацьовували зав’язки зниклого та встановлювали хронологію подій того дня.

Проведеними заходами правоохоронці встановили, що ввечері того дня чоловіка бачили в гостях у знайомих в одному з приватних будинків по вул. Вокзальній. Під час проведення огляду цього подвір’я, увагу поліцейських привернула перекопана, з залишками багаття, ділянка подвір’я. Прибравши ґрунт оперативники виявили зневічений труп розшукуваного.

Під час проведення слідчих дій поліцейські встановили особу ймовірного вбивці, ним виявився 17-річний місцевий мешканець. На розшук та затримання підозрюваного було орієнтовано особовий склад Управління карного розшуку ГУНП, місцевого відділу поліції, батальйону «Луганськ-1». У зв’язку з близькістю тимчасово окупованої території та кордону з РФ, до пошуків підозрюваного були також залучені прикордонники та правоохоронці, які несуть службу на КПВВ Станиця Луганська та блокпостах району.

Перевіривши всіх родичей та знайомих підозрюваного, покинуті будинки та споруди, «прочесавши» навколишні лісосмуги поліцейські затримали підозрюваного.

Під час спілкування з молодиком та свідками злочину поліцейські встановили, що того дня підозрюваний перебуваючи у своїх знайомих, безпідставно з вигаданих мотивів почав знущатися, а з годом й бити 52-річного чоловіка. У розпалі гніву молодик дістав ніж та декілька разів вдарив потерпілого. Згодом на тілі померлого експерти нарахували більше 10 колотих ран.

Вранці наступного дня 42-річний батько підозрюваного прийшов на подвір’я, де сталося вбивство, та з метою приховати сліди злочину, відтягнув тіло загиблого до сміттєвої ями, де за допомогою лопати частково розчленував та закопав труп. На місці поховання чоловік розпалив багаття, яке, за задумом, мало б повністю знищити речові докази. Того ж дня батько і син залишили свою домівку та переховувались від правоохоронців.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області