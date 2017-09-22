У Києві патрульні затримали бригаду транспортних кишенькових крадіїв

У Києві патрульні затримали бригаду транспортних кишенькових крадіїв

15:40 22.09.2017
  • У Києві патрульні затримали бригаду транспортних кишенькових крадіїв
  • У Києві патрульні затримали бригаду транспортних кишенькових крадіїв
  • У Києві патрульні затримали бригаду транспортних кишенькових крадіїв
  • У Києві патрульні затримали бригаду транспортних кишенькових крадіїв
  • У Києві патрульні затримали бригаду транспортних кишенькових крадіїв

Опівдні на проспекті Соборності 27-річна місцева мешканка чекала маршрутку. Щойно мікроавтобус під’їхав, кілька жінок і молодик створили тисняву перед дверима, а  за хвилину передумали їхати.

Киянка відразу перевірила вміст наплічника і зрозуміла, що позбулася гаманця. Жінка зателефонувала в поліцію, повідомила про крадіжку і описала підозрілих осіб.

Черговий столичної поліції передав орієнтування щодо події всім оперативним підрозділам.

Працівники оперативно-пошукового відділу карного розшуку знаходилися неподалік. Вони миттєво відреагували - і на подвір’ї поруч із місцем події зупинили трьох жінок та молодого чоловіка, мешканців Закарпаття. У 18-річної, раніше судимої за вчинення крадіжок, вилучили гаманець із 220 гривнями та банківськими картками потерпілої.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, за якою передбачене покарання: арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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