На Рівненщині рятувальники допомогли альпіністу, який впав зі скелі. ФОТО

На Рівненщині рятувальники допомогли альпіністу, який впав зі скелі. ФОТО

21:00 22.09.2017
  • На Рівненщині рятувальники допомогли альпіністу, який впав зі скелі. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники допомогли альпіністу, який впав зі скелі. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники допомогли альпіністу, який впав зі скелі. ФОТО
  • На Рівненщині рятувальники допомогли альпіністу, який впав зі скелі. ФОТО

До Служби порятунку Рівненщини за номером «101» надійшло повідомлення від диспетчера швидкої медичної допомоги, про те,що житель міста Рівне займаючись альпінізмом поблизу хутора Майдан Березнівського району, впав зі скелі з висоти 8 метрів.

На місце події було направлено одне відділення рятувальників 4-го державного пожежно-рятувального поста селища міського типу Соснове. Прибувши на місце події рятувальники виявили потерпілого, який знаходився на виступі скелі та не рухався.

Медики не могли транспортувати потерпілого самостійно тому викликали бійців Служби порятунку. За допомогою рятувальних мотузок бійці ДСНС транспортували потерпілого та передали його працівникам  швидкої медичної допомоги.

Наразі, чоловік знаходиться в лікарні під наглядом медиків.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Рівненській області

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