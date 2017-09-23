На Сумщині СБУ викрила банду, яка постачала важкі наркотики засудженим. ФОТО

На Сумщині СБУ викрила банду, яка постачала важкі наркотики засудженим. ФОТО

01:00 23.09.2017
  • На Сумщині СБУ викрила банду, яка постачала важкі наркотики засудженим. ФОТО
  • На Сумщині СБУ викрила банду, яка постачала важкі наркотики засудженим. ФОТО
  • На Сумщині СБУ викрила банду, яка постачала важкі наркотики засудженим. ФОТО
  • На Сумщині СБУ викрила банду, яка постачала важкі наркотики засудженим. ФОТО

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та оперативниками пенітенціарної служби затримали учасників угруповання, які виготовляли та регулярно постачали «важкі наркотики» до виправного центу в Конотопі на Сумщині.

Правоохоронці встановили, що молодший інспектор відділу виправного центру організував механізм передачі ув’язненим наркотиків та забезпечував умови для їх вживання у фельдшерському пункті центру. «Товар» він замовляв у місцевого мешканця, який вдома виготовляв наркопрепарати та кур’єром передавав інспектору. Посадовець майже щодня розповсюджував наркотики в середині закладу через «довірену особу» з числа в’язнів.

Оперативники спецслужби затримали молодшого інспектора при спробі пронести до виправного центру кілька шприців з дозами ацетильованого опію. Під час обшуків за місцем проживання його спільника співробітники СБ України вилучили велику кількість сировини для виготовлення наркотику. Кур’єр, якого «взяли» у місті, намагався чинити опір правоохоронцям.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники СБ України спільно з прокуратурою та оперативниками пенітенціарної служби затримали учасників угруповання, які виготовляли та регулярно постачали «важкі наркотики» до виправного центу в Конотопі на Сумщині.

Правоохоронці встановили, що молодший інспектор відділу виправного центру організував механізм передачі ув’язненим наркотиків та забезпечував умови для їх вживання у фельдшерському пункті центру. «Товар» він замовляв у місцевого мешканця, який вдома виготовляв наркопрепарати та кур’єром передавав інспектору. Посадовець майже щодня розповсюджував наркотики в середині закладу через «довірену особу» з числа в’язнів.

Оперативники спецслужби затримали молодшого інспектора при спробі пронести до виправного центру кілька шприців з дозами ацетильованого опію. Під час обшуків за місцем проживання його спільника співробітники СБ України вилучили велику кількість сировини для виготовлення наркотику. Кур’єр, якого «взяли» у місті, намагався чинити опір правоохоронцям.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3926#.K9UT8j7L.dpbs

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