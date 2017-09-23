У Києві затримано рецидивіста, який погрожував підірвати гранату. ФОТО

У Києві затримано рецидивіста, який погрожував підірвати гранату. ФОТО

08:00 23.09.2017
  • У Києві затримано рецидивіста, який погрожував підірвати гранату. ФОТО
  • У Києві затримано рецидивіста, який погрожував підірвати гранату. ФОТО
  • У Києві затримано рецидивіста, який погрожував підірвати гранату. ФОТО
  • У Києві затримано рецидивіста, який погрожував підірвати гранату. ФОТО

Подія трапилася на вулиці Кустанаївській. Прибувши на місце події, поліція охорони побачила натовп чоловіків, які тримали зловмисника з гранатою в руках. Правоохоронці затримали чоловіка та вилучили у нього боєприпаси.

Поспілкувавшись із заявником, слідчо-оперативна група з’ясувала, що нещодавно зловмисник вкрав його сумку на роботи. Подивившись відео із камер спостереження, потерпілий дізнався, що його речі вкрав колега. Коли ж він приїхав зі своїми друзями до зловмисника додому і попросив повернути речі, у відповідь крадій витягнув з кишені гранату та почав погрожувати застосуванням. Не розгубившись, чоловіки затримали місцевого мешканця та викликали працівників поліції.

Правоохоронці встановили особу затриманого. Ним виявився 33-річний місцевий мешканець, який має велике кримінальне минуле: зловмисник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення квартирної крадіжки, розбійного нападу та вбивства.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи вважаєте ви справедливим рішення суду, який виправдав підозрюваних в провокаціях сутичок в Одесі 2 травня 14-го року, що призвели до масової загибелі людей?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.