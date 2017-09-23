На Запоріжжі поліція викрила підпільний автоломбард. ФОТО

На Запоріжжі поліція викрила підпільний автоломбард. ФОТО

09:00 23.09.2017
  • На Запоріжжі поліція викрила підпільний автоломбард. ФОТО
  • На Запоріжжі поліція викрила підпільний автоломбард. ФОТО
  • На Запоріжжі поліція викрила підпільний автоломбард. ФОТО
  • На Запоріжжі поліція викрила підпільний автоломбард. ФОТО

Співробітниками кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції та бійцями спецпідрозділу «КОРД» ГУНП в Запорізькій області ліквідовано злочинну групу в складі трьох осіб, які скоїли ряд кримінальних правопорушень на території міста Мелітополя.

«Троє мешканців Мелітополя – 1977, 1975 та 1977 років народження організували незаконний «бізнес». Працювали в основному за двома шахрайськими схемами. Перша - під приводом покупки автомобіля шляхом обману забирали авто у власника і здавали в автоломбард. Після приходили до господаря машини і вимагали гроші за нібито закладений їм транспортний засіб. Друга - потерпілий сам здавав в автоломбард автомобіль, а коли через кілька місяців приходив його викуповувати дізнавався, що він вже проданий. Шахраї знімали з обліку автомобіль і продавали», розповів очільник запорізької поліції Олег Золотоноша.

Правоохоронці на території одного із міських ринків провели санкціонований обшук. Виявлено та вилучено: вісім транспортних засобів, дев’ять бронежелетів та пістолет «Zoraki» з ознаками переробки.

Вилучену зброю направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи. Правоохоронці встановлюють все коло осіб, які причетні до незаконної діяльності автоломбарду.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи вважаєте ви справедливим рішення суду, який виправдав підозрюваних в провокаціях сутичок в Одесі 2 травня 14-го року, що призвели до масової загибелі людей?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.