На Запоріжжі поліція викрила підпільний автоломбард. ФОТО

Співробітниками кримінальної поліції Мелітопольського відділу поліції та бійцями спецпідрозділу «КОРД» ГУНП в Запорізькій області ліквідовано злочинну групу в складі трьох осіб, які скоїли ряд кримінальних правопорушень на території міста Мелітополя.

«Троє мешканців Мелітополя – 1977, 1975 та 1977 років народження організували незаконний «бізнес». Працювали в основному за двома шахрайськими схемами. Перша - під приводом покупки автомобіля шляхом обману забирали авто у власника і здавали в автоломбард. Після приходили до господаря машини і вимагали гроші за нібито закладений їм транспортний засіб. Друга - потерпілий сам здавав в автоломбард автомобіль, а коли через кілька місяців приходив його викуповувати дізнавався, що він вже проданий. Шахраї знімали з обліку автомобіль і продавали», розповів очільник запорізької поліції Олег Золотоноша.

Правоохоронці на території одного із міських ринків провели санкціонований обшук. Виявлено та вилучено: вісім транспортних засобів, дев’ять бронежелетів та пістолет «Zoraki» з ознаками переробки.

Вилучену зброю направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Наразі тривають слідчо-оперативні заходи. Правоохоронці встановлюють все коло осіб, які причетні до незаконної діяльності автоломбарду.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області