На Черкащині селянин під час конфлікту ледь не застрелив сусіда. ФОТО

На Черкащині селянин під час конфлікту ледь не застрелив сусіда. ФОТО

20:00 24.09.2017
  • На Черкащині селянин під час конфлікту ледь не застрелив сусіда. ФОТО
  • На Черкащині селянин під час конфлікту ледь не застрелив сусіда. ФОТО
  • На Черкащині селянин під час конфлікту ледь не застрелив сусіда. ФОТО

До чергової частини Чигиринського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл району трапилася сварка між двома сусідами, в ході якої 62-річний чоловік здійснив декілька пострілів у бік 66-річного сусіда з рушниці.

Потерпілого  доставили до місцевої лікарні з пораненнями дробом в область грудної клітки, рук та ніг.

За даним фактом Чигиринським відділенням поліції оголошено про підозру у вчинені кримінального правопорушення за частиною 2 статті 15 (Замах на злочин), частини 1 статті 115(Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Правопорушника взято під варту. За вчинене йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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