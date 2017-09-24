View the full image Семирічний Олежка безвісти зник на Харківщині. ФОТО

3 вересня 2017 року хлопчик пішов з дому у с. Великий Бурлук. До теперішнього часу його ніхто не бачив та де він - невідомо. 7 - річний Олег Купін безвісти зник на Харківщині!

Прикмети дитини: виглядає на 7 років, на зріст 100 см, карі очі, худорлявий, світле волосся. Особливі прикмети: має дефекти мовлення. Одяг: зелена футболка, зелені шорти, світлі кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ