Семирічний Олежка безвісти зник на Харківщині. ФОТО

Семирічний Олежка безвісти зник на Харківщині. ФОТО

00:02 24.09.2017
7 - річний Олег Купін безвісти зник на Харківщині! 

3 вересня 2017 року хлопчик пішов з дому у с. Великий Бурлук. До теперішнього часу його ніхто не бачив та де він - невідомо.

Прикмети дитини: 
виглядає на 7 років, на зріст 100 см, карі очі, худорлявий, світле волосся.
Особливі прикмети: 
має дефекти мовлення.
Одяг: 
зелена футболка, зелені шорти, світлі кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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