View the full image На Харківщині безвісти зник 13 - річний Дмитро. ФОТО

14 серпня 2017 року хлопчик покинув навчальний заклад у м. Харків та до сьогодні про нього не має жодної звістки. На Харківщині безвісти зник 13 - річний Дмитро Мерещук!

Прикмети дитини: виглядає на 14-15 років, на зріст близько 165 – 175 см., середня статура, сірі очі, світле волосся. Одяг: темна рубашка у клітинку, сіра футболка, темні штани, джинсові тапочки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ