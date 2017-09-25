На Харківщині безвісти зник 13 - річний Дмитро. ФОТО
На Харківщині безвісти зник 13 - річний Дмитро. ФОТО
На Харківщині безвісти зник 13 - річний Дмитро Мерещук!
14 серпня 2017 року хлопчик покинув навчальний заклад у м. Харків та до сьогодні про нього не має жодної звістки.
Прикмети дитини:
виглядає на 14-15 років, на зріст близько 165 – 175 см., середня статура, сірі очі, світле волосся.
Одяг:
темна рубашка у клітинку, сіра футболка, темні штани, джинсові тапочки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ