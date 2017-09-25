На Харківщині безвісти зник 13 - річний Дмитро. ФОТО

На Харківщині безвісти зник 13 - річний Дмитро. ФОТО

00:00 25.09.2017
На Харківщині безвісти зник 13 - річний Дмитро Мерещук!

14 серпня 2017 року хлопчик покинув навчальний заклад у м. Харків та до сьогодні про нього не має жодної звістки.

Прикмети дитини: 
виглядає на 14-15 років, на зріст близько 165 – 175 см., середня статура, сірі очі, світле волосся.
Одяг: 
темна рубашка у клітинку, сіра футболка, темні штани, джинсові тапочки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи вважаєте ви справедливим рішення суду, який виправдав підозрюваних в провокаціях сутичок в Одесі 2 травня 14-го року, що призвели до масової загибелі людей?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.