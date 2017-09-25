У Харкові молодий чоловік підірвав себе гранатою у під’їзді будинку. ФОТО

Працівники поліції Харкова встановлюють обставини вибуху у будинку.

На місці події виявлено тіло 23-річного хлопця .Інформація про подію надійшла до Індустріального відділу поліції напередодні, о 20:30.

На вулицю Махночанську, 83 виїхала слідчо-оперативна група, експерти вибухотехнічного управління.

Попередньо встановлено, що між 7 та 8 поверхом стався вибух гранати. В результаті загинув 23-річний чоловік.

Вжк з'ясовано, що загиблий у такий жахливий спосіб покінчив із життям.



Також було встановлено, що потерпілий минулого року повернувся із зони АТО. З місця події вилучено осколки та чеку від гранати Ф-1.



Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "самогубство".

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

