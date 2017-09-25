Вінницька поліція за добу розкрила криваве пограбування магазину. ФОТО

У місті Вінниці на вулиці Хмельницьке шосе серед білого дня двоє невідомих чоловіків вчинили розбійний напад на продавця продуктового магазину.

Намагаючись заволодіти грошима з каси, один з нападників наніс потерпілій численні травми голови та обличчя. Протягом доби оперативники карного розшуку Вінницького відділу поліції розкрили цей злочин.



Інформація про вчинення розбійного нападу на магазин надійшла до поліції близько 12:45 від диспетчера охоронної фірми. За лічені хвилини на місці злочину працювала слідчо-оперативна група, експерти та оперативники карного розшуку.

Опитавши потерпілу, свідків та, переглянувши записи з камер відеоспостереження, працівники карного розшуку вінницької міської поліції встановили осіб, причетних до цього злочину, а через кілька годин встановили місце знаходження одного з них. Сьогодні, 23 вересня, він був затриманий у м. Жмеринка.

Як розповів начальник Вінницького відділення поліції Анатолій Присяжнюк, вживши слідчо-розшукові заходи, оперативники встановили місце переховування одного з нападників і затримали його у готелі в Жмеринці. Ним виявився 30-річний житель Могилів-Подільського району. У 2009 році він звільнився з виправної колонії, де відбував покарання за вчинення крадіжок. Під час затримання у нього поліцейські вилучили гроші та мобільний телефон потерпілої.

Затриманий виправдовується, що не мав наміру завдавати шкоди потерпілій, лише хотів викрасти гроші з каси магазину. Коли продавець це помітила та почала чинити опір, він вирішив застосувати ніж.

Зловмисник ножем наніс потерпілій численні рани голови і обличчя, після чого вдарив пляшкою по голові, забрав близько 3 000 гривень та телефон. Під час боротьби з нападником жінка встигла натиснути тривожну кнопку охорони.

Як з’ясувалося, під час вчинення злочину зловмисник був не один. На вулиці його чекав товариш, з яким він познайомився у Одесі та запросив його до себе у Могилів-Подільський погостювати. Побачивши, через у вікно, що відбувається у приміщенні магазину, товариш спочатку тримав вхідні двері, а потім втік. Його особу поліцейські встановили. Він - житель Луганської області. Нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за крадіжки. Наразі поліція вживає заходів щодо його затримання.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 187 КК України (розбій). Затриманий знаходиться у ізоляторі тимчасового тримання. За вчинення такого злочину йому загрожує до 12 років ув’язнення. Правова оцінка діям його товариша буде надана в ході досудового розслідування.

55-річна потерпіла прооперована і перебуває у лікарні.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області