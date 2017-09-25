На Київщині патрульні знайшли у полі німу та неписьменну жінку

Патрульні Борисполя подбали про німу й неписьменну жінку, що блукала полем.

Посеред поля, неподалік автодороги Київ-Харків, патрульні виявили невідому жінку. Поліцейські вирішили пересвідчитись, що з нею все гаразд, але громадянка сховалась від них у заростях кукурудзи.

Зрештою, коли контакт із невідомою вдалося налагодити, поліцейські зрозуміли, що вона не може ані говорити, ані писати. Патрульні запропонували громадянці медичну допомогу, від якої вона не відмовилась. Жінку доставили до однієї з лікарень Пирятина в Полтавській області, де її передали черговому лікарю.