У Дніпрі під час ДТП загинув пішохід, водія патруль відшукав не одразу. ФОТО

У Дніпрі під час ДТП загинув пішохід, водія патруль відшукав не одразу. ФОТО

25 вересня, близько 3-ї години спецлінії 102 надійшло повідомлення про ДТП на проспекті Івана Мазепи – чоловіка, який переходив дорогу, збило авто. Патрульні одразу прибули на місце події.

Там вони виявили автомобіль Mercedes clk із розбитим лобовим склом та пошкодженням капоту. Водія не було. Неподалік лежав чоловік. Лікарі швидкої констатували смерть потерпілого.

Патрульні викликали слідчого по ДТП. Пізніше їм повідомили, що до Новокодацького відділку поліції звернувся громадянин, який стверджував, що його автомобіль, причетний до ДТП на проспекті Івана Мазепи, викрали. Інспектори прибули до відділку аби поспілкуватися з чоловіком.

Під час спілкування поліцейські помітили на одягу громадянина та його взутті сліди крові та невеликі порізи на руках, які, ймовірно, могли залишитися від розбитого лобового скла.

В автомобілі товаришів чоловіка, які привезли його до відділку, під час поверхневої перевірки охоронці порядку виявили скривавлені джинси. Сумніви поліцейських щодо причетності громадянина до вчинення ДТП були підтверджені.

Чоловіка затримали та передали слідчо-оперативній групі.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра