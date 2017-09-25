На Полтавщині під час ДТП легковик нанизався на відбійник, є загиблі. ФОТО

Дорожня аварія сталася близько 05-ї години ранку на 295-му кілометрі автодороги Київ – Харків.

Виїздом на місце події працівники поліції встановили, що 57-річний водій автомобіля «Daewoo Lanos», мешканець міста Дніпро, допустив наїзд автомобіля на металевий відбійник.

Унаслідок дорожньо-транспортної події водій та 68-річний пасажир від отриманих травм загинули на місці. Ще один 66-річний пасажир отримав незначні травми.

По даному факту триває досудове розслідування.

Встановлюються всі обставини та причини аварії.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області