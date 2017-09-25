Поліція Вінниччини шукає свідків ДТП, в якій тяжко постраждав пішохід. ФОТО

24 вересня на автодорозі між селами Джулинка та Ставки під колеса невстановленого автомобіля потрапив пішохід. Поліція розшукує водія причетного до автопригоди.

Місцевого жителя, який отримав тілесні ушкодження внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, госпіталізували до Бершадської лікарні. В чоловіка медики діагностували відкритий перелом ноги, струс головного мозку та множинні садна тіла.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання до 3 років ув’язнення.

Поліцейські просять свідків та очевидців події, які можуть надати важливі для слідства відомості та допомогти у розшуку водія-правопорушника повідомляти за телефонами: (0452) 22-100 або 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області