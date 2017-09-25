На Рівненщині під час ДТП на трасі Київ-Чоп загинуло подружжя киян. ФОТО
На Рівненщині під час ДТП на трасі Київ-Чоп загинуло подружжя киян. ФОТО
На автодорозі «Київ-Чоп» близько 14:30 сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «Renault Kangoo» та вантажівки «МАН». Внаслідок зіткнення чоловік та дружина загинули на місці.
Слідчо-оперативна група встановила, що поблизу села Ситне Радивилівського району 41-річний киянин, водій автомобіля «Renault Kangoo», з невідомих поки причин, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем «МАН» під керуванням 33-річного мешканця Львівської області.
Унаслідок ДТП водій та 39-річна пасажирка «Renault Kangoo» загинули на місці. Кермувальник вантажівки тілесних ушкоджень не отримав.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Сліді встановлюють усі обставини автопригоди. Автомобілі доставлені на територію місцевого відділу поліції для проведення експертиз.
За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області