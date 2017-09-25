На Рівненщині під час ДТП на трасі Київ-Чоп загинуло подружжя киян. ФОТО

На Рівненщині під час ДТП на трасі Київ-Чоп загинуло подружжя киян. ФОТО

19:30 25.09.2017
  • На Рівненщині під час ДТП на трасі Київ-Чоп загинуло подружжя киян. ФОТО
  • На Рівненщині під час ДТП на трасі Київ-Чоп загинуло подружжя киян. ФОТО
  • На Рівненщині під час ДТП на трасі Київ-Чоп загинуло подружжя киян. ФОТО

На автодорозі «Київ-Чоп» близько 14:30 сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «Renault Kangoo» та вантажівки «МАН». Внаслідок зіткнення чоловік та дружина загинули на місці.

Слідчо-оперативна група встановила, що поблизу села Ситне Радивилівського району 41-річний киянин, водій автомобіля «Renault Kangoo», з невідомих поки причин, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем «МАН» під керуванням 33-річного мешканця Львівської області.

Унаслідок ДТП водій та 39-річна пасажирка «Renault Kangoo» загинули на місці. Кермувальник вантажівки тілесних ушкоджень не отримав.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілих, відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Сліді встановлюють усі обставини автопригоди. Автомобілі доставлені на територію місцевого відділу поліції для проведення експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.