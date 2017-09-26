У Дніпрі патрульні затримали авто з двома жорстокими грабіжниками. ФОТО

Близько 10-ї години ранку спецлінії 102 зателефонував чоловік і повідомив, що у нього невідомі вимагали гроші. Вони погрожували битою, пошкодили його автомобіль, а потім поїхали вбік вулиці Київської. Чоловік надав прикмети нападників та номер транспортного засобу.

Як з’ясувалося пізніше, у чоловіка, який працює водієм підприємства з продажу електротехніки, була з собою значна сума готівки. Коли вранці він виїжджав із подвір’я свого будинку, його авто зненацька заблокували невідомі на автомобілі BMW. Чоловіки вийшли з нього та стали вимагати від заявника гроші, погрожуючи битою. Злочинці нанесли кілька ударів по транспортному засобу заявника. В результаті постраждали лобове та бокове скло. Потерпілий встиг вискочити зі свого авто, забігти до двору, й звідти сфотографувати злочинців.