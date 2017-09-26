На Прикарпатті судом заарештовано винуватця смертельної ДТП. ФОТО

Жахлива ДТП сталась 22 вересня с. Небилів, Рожнятівського району.

Від отриманих в ДТП травм 64-річний місцевий мешканець, який працював охоронцем загальноосвітньої школи, помер у лікарні.

Як з’ясували працівники поліції, котрі прибули на місце аварії, місцевий мешканець, керуючи автомобілем та, перебуваючи за кермом у нетверезому стані, не впорався з керуванням, допустив наїзд на велосипедиста свого односельчанина, який рухався у попутньому напрямку. Від отриманих тілесних ушкоджень велосипедист помер у лікарні.

Водія транспортного засобу затримано в порядку ст.208 КПК України. Судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Медики засвідчили, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння за що його притягнуто до адміністративної відповідальності та розпочато досудове розслідування (ч.2 ст.286 ККУ). Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області