Четверо людей постраждали під час серйозної ДТП у Вінниці. ФОТО

Сьогодні у м. Вінниця на вулиці Брацлавський сталась аварія за участю автомобілів «BMW» та «ВАЗ 2109».

В результаті зіткнення легковиків постраждали п’ятеро людей, серед яких 11-річна дитина.

Аварія сталась близько 07.30 год. по вулиці Брацлавський. Попередньо встановлено, що водій автомобіля «BMW» виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з ВАЗом.

Внаслідок автопригоди 11-річна пасажирка ВАЗу була травмована та доставлена до нейрохірургічного відділення дитячої обласної лікарні. Водій ВАЗу, водій BMW та двоє його пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня важкості.

Усіх постраждалих доставлено до лікарні.



На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, з’ясовуються обставини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

