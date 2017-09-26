Трирічна дитина постраждала під час ДТП у Миколаївській області. ФОТО

Трирічна дитина постраждала під час ДТП у Миколаївській області. ФОТО

20:30 26.09.2017
  • Трирічна дитина постраждала під час ДТП у Миколаївській області. ФОТО
  • Трирічна дитина постраждала під час ДТП у Миколаївській області. ФОТО
  • Трирічна дитина постраждала під час ДТП у Миколаївській області. ФОТО

Близько 18:50 31-річний водій автомобіля «ВАЗ2104», рухаючись по вул. Миколи Садовського у напрямку вул. Одеська, за попередніми даними, не впорався з керуванням та, зачепивши припаркований біля будинку №6 автомобіль «ВАЗ21150», врізався в дерево.

Внаслідок автоаварії постраждав трирічний пасажир «четвірки», якого з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, де медики надали йому першу невідкладну допомогу. Водій не травмувався.

Триває досудове слідство, встановлюються причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення відповідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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