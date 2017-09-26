У Кам’янці-Подільському бус ритуальної служби ледь не заїхав у відділ поліції. ФОТО

Подія сталась близько 14:00 години у неподалік від перехрестя вулиць Шевченка та Данила Галицького.

Попередньо, водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі.

54-річний водій автобуса «ПАЗ», що належить ритуальній службі, не впорався з керуванням на слизькій дорозі і спрямував транспортний засіб у дерево, щоб, за словами чоловіка, не завдати шкоди пішоходам.

На щастя, ні водій, який був у салоні сам, ні пішоходи справді не постраждали.

Зупинило автобус дерево — інакше він міг в’їхати у відділ поліції, розташований поруч.

За порушення Правил дорожнього руху на водія склали адміністративний протокол.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

