У Кам’янці-Подільському бус ритуальної служби ледь не заїхав у відділ поліції. ФОТО
У Кам’янці-Подільському бус ритуальної служби ледь не заїхав у відділ поліції. ФОТО
Подія сталась близько 14:00 години у неподалік від перехрестя вулиць Шевченка та Данила Галицького.
Попередньо, водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі.
54-річний водій автобуса «ПАЗ», що належить ритуальній службі, не впорався з керуванням на слизькій дорозі і спрямував транспортний засіб у дерево, щоб, за словами чоловіка, не завдати шкоди пішоходам.
На щастя, ні водій, який був у салоні сам, ні пішоходи справді не постраждали.
Зупинило автобус дерево — інакше він міг в’їхати у відділ поліції, розташований поруч.
За порушення Правил дорожнього руху на водія склали адміністративний протокол.
За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області