У Кам’янці-Подільському бус ритуальної служби ледь не заїхав у відділ поліції. ФОТО

У Кам’янці-Подільському бус ритуальної служби ледь не заїхав у відділ поліції. ФОТО

18:00 26.09.2017
  • У Кам’янці-Подільському бус ритуальної служби ледь не заїхав у відділ поліції. ФОТО
  • У Кам’янці-Подільському бус ритуальної служби ледь не заїхав у відділ поліції. ФОТО

Подія сталась близько 14:00 години у неподалік від перехрестя вулиць Шевченка та Данила Галицького.

Попередньо, водій не впорався з керуванням на слизькій дорозі.

54-річний водій автобуса «ПАЗ», що належить ритуальній службі, не впорався з керуванням на слизькій дорозі і спрямував транспортний засіб у дерево, щоб, за словами чоловіка, не завдати шкоди пішоходам.
На щастя, ні водій, який був у салоні сам, ні пішоходи справді не постраждали.

Зупинило автобус дерево — інакше він міг в’їхати у відділ поліції, розташований поруч.

За порушення Правил дорожнього руху на водія склали адміністративний протокол.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.