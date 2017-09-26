У Сумах ДТП вчинив водій, п’яний до неймовірного ступеню

У Сумах ДТП вчинив водій, п’яний до неймовірного ступеню

19:00 26.09.2017
  • У Сумах ДТП вчинив водій, п’яний до неймовірного ступеню
  • У Сумах ДТП вчинив водій, п’яний до неймовірного ступеню
  • У Сумах ДТП вчинив водій, п’яний до неймовірного ступеню

Подія сталась близько 17 години 30 хвилин, на вулиці Горького.

На місці автопригоди інспектори встановили, що 36-річний водій автомобіля Mercedes-Benz не вибравши безпечної дистанції допустив зіткнення з транспортним засобом Hyundai Tucson, який рухався попереду в попутному напрямку.

Унаслідок ДТП автомобілі отримали механічні пошкодження.
Винуватець автопригоди мав ознаки алкогольного сп’яніння.
Освідування на стан сп’яніння, яке проводилося за допомогою алкотестеру, зафіксувало в нього 3,65 проміле алкоголю, що в понад 18 разів перевищує допустиму норму.

Поліцейські оформили ДТП та склали на водія Mercedes-Benz два адміністративних протоколи за статтями 124 (вчинення ДТП) та 130 (керування в стані сп’яніння) КУпАП.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Сум

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