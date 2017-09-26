П’ятеро дорослих та дитина постраждали під час ДТП у Вінниці. ФОТО
П’ятеро дорослих та дитина постраждали під час ДТП у Вінниці. ФОТО
26 вересня о 07:36 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що у м. Вінниця на вул. Брацлавській сталась дорожньо-транспортна пригода та необхідна допомога рятувальників.
Бійці ДСНС, що прибули на місце виклику встановили, що в результаті зіткнення двох легковиків постраждало п’ятеро дорослих людей та одинадцятирічна дитина.
Особовий склад чергового караулу 2-ДПРЧ м. Вінниці допоміг працівникам екстреної медичної допомоги транспортувати до автомобілів медиків постраждалих в насідок ДТП, а також провели роботи по змиванню паливо-мастильних матеріалів із проїжджої частини дороги.
Наразі обставини події з'ясовуються працівниками Національної поліції.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області