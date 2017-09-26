У Житомирі рятувальники деблокували постраждалого у ДТП водія. ФОТО

У Житомирі рятувальники деблокували постраждалого у ДТП водія. ФОТО

22:00 26.09.2017
  • У Житомирі рятувальники деблокували постраждалого у ДТП водія. ФОТО
  • У Житомирі рятувальники деблокували постраждалого у ДТП водія. ФОТО
  • У Житомирі рятувальники деблокували постраждалого у ДТП водія. ФОТО
  • У Житомирі рятувальники деблокували постраждалого у ДТП водія. ФОТО

О 19:37 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що терміново необхідна допомога рятувальників у дорожньо-транспортній пригоді, що трапилася на одній із вулиць м. Житомир.

Вже на місці пригоди стало відомо, що водій легкового автомобіля Hyundai Accent, виїжджаючи з автостоянки, здійснив зіткнення з іншим легковиком Renault Master, що рухався по трасі. Внаслідок аварії водія першої автівки затиснуло на водійському сидінні пошкодженими конструкціями транспортного засобу.

За допомогою пневмоінструменту рятувальники відігнули пошкоджені дверцята, деблокували травмованого чоловіка та передали до рук медиків. Потерпілий госпіталізований до травматологічного відділення міської лікарні. Інший учасник ДТП не постраждав.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучалося 5 чоловік особового складу та 1 одиниця спеціальної аварійно-рятувальної техніки.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Житомирській області

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