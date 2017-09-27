Можливих свідків смертельної ДТП розшукує поліція Миколаївщини. ФОТО

24 вересня близько 07:00 на автодорозі між станцією Бандурка та селом Софіївка Первомайського району зіткнулися легковий автомобіль «ВАЗ2108» та вантажівка «МАН» з причепом.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди двоє учасників автоаварії, мешканців Єланецького району, що знаходились в легковику, отримали тілесні ушкодження, з яких: 31-річний чоловік від отриманих травм помер на місці, а іншого, 29-річного постраждалого було доставлено до лікарні, де медики надали йому першу невідкладну допомогу.

57-річний водій вантажівки не травмувався.

Триває досудове слідство, встановлюються причини та обставини дорожньо-транспортної пригоди, призначено проведення відповідних експертиз.

Поліцейські встановлюють очевидців вказаної ДТП.

Шановні громадяни! Якщо ви стали свідками скоєння вказаної автоаварії або володієте інформацією, яка може стати корисною у розслідуванні, зверніться до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12, або за телефонами (0512) 49-82-43, 49-83-95, 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області