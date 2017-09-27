На Тернопільщині спецпризначенець поліції підірвався на гранаті. ФОТО
На Тернопільщині спецпризначенець поліції підірвався на гранаті. ФОТО
Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами - така попередня причина нещасного випадку, який стався напередодні, у селищі Велика Березовиця.
Близько 12:54 на лінію "102" надійшло повідомлення про вибух біля одного з приватних будинків. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які з'ясовують усі деталі інциденту.
За попередньою інформацією, чоловік підірвався ймовірно на гранаті РГД-5.
Загиблий - поліцейський роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області, 1986 року народження, учасник антитерористичної операції.
В органах внутрішніх справ з 2006 року.
Триває слідство відповідно до ч.1 ст.115 КК України.
За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області