На Тернопільщині спецпризначенець поліції підірвався на гранаті. ФОТО

Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами - така попередня причина нещасного випадку, який стався напередодні, у селищі Велика Березовиця.

Близько 12:54 на лінію "102" надійшло повідомлення про вибух біля одного з приватних будинків. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які з'ясовують усі деталі інциденту.