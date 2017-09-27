На Тернопільщині спецпризначенець поліції підірвався на гранаті. ФОТО

На Тернопільщині спецпризначенець поліції підірвався на гранаті. ФОТО

10:02 27.09.2017
  • На Тернопільщині спецпризначенець поліції підірвався на гранаті. ФОТО
  • На Тернопільщині спецпризначенець поліції підірвався на гранаті. ФОТО

Необережне поводження з вибухонебезпечними предметами - така попередня причина нещасного випадку, який стався напередодні, у селищі Велика Березовиця.

Близько 12:54 на лінію "102" надійшло повідомлення про вибух біля одного з приватних будинків. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які з'ясовують усі деталі інциденту.

За попередньою інформацією, чоловік підірвався ймовірно на гранаті РГД-5.

Загиблий - поліцейський роти поліції особливого призначення ГУНП в Тернопільській області, 1986 року народження, учасник антитерористичної операції.

В органах внутрішніх справ з 2006 року.

Триває слідство відповідно до ч.1 ст.115 КК України.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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