На трасі Київ-Чоп легковик врізався у фуру, двоє людей поранені. ФОТО

На трасі Київ-Чоп легковик врізався у фуру, двоє людей поранені. ФОТО

13:41 27.09.2017
  • На трасі Київ-Чоп легковик врізався у фуру, двоє людей поранені. ФОТО
  • На трасі Київ-Чоп легковик врізався у фуру, двоє людей поранені. ФОТО

Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Київ – Чоп у селі Дуліби, Стрийського району.

Як попередньо встановили поліцейські, водій вантажного автомобіля «DAF», 38-річний мешканець Вінницької області, виїжджаючи з автостоянки на головну дорогу, скоїв зіткнення з автомобілем «Volkswagen Golf» під керуванням 41-річного стриянина.

Внаслідок автопригоди госпіталізовано водія «Volkswagen Golf» з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій поперекового відділу хребта, забійні садна лобної ділянки», а також пасажирку легковика, 53-річну стриянку, з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні рани голови, забійні рани поперекового відділу хребта».

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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