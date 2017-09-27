На трасі Київ-Чоп легковик врізався у фуру, двоє людей поранені. ФОТО
На трасі Київ-Чоп легковик врізався у фуру, двоє людей поранені. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталась на автодорозі Київ – Чоп у селі Дуліби, Стрийського району.
Як попередньо встановили поліцейські, водій вантажного автомобіля «DAF», 38-річний мешканець Вінницької області, виїжджаючи з автостоянки на головну дорогу, скоїв зіткнення з автомобілем «Volkswagen Golf» під керуванням 41-річного стриянина.
Внаслідок автопригоди госпіталізовано водія «Volkswagen Golf» з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій поперекового відділу хребта, забійні садна лобної ділянки», а також пасажирку легковика, 53-річну стриянку, з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійні рани голови, забійні рани поперекового відділу хребта».
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області