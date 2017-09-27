На Харківщині розлючений зять ледь не застрелив тещу. ФОТО

Працівники Балаклійського відділу поліції розкрили замах на вбивство в селі Яковенкове. Місцевий житель вистрілив з пневматичного пістолету у колишню тещу. Нападника затримано в порядку ст. 208 КПК України. Мотиви скоєного кримінального правопорушення з’ясовуються.

Напередодні близько 15:00 години в приватному будинку одного з сіл Балаклійського району чоловік мало не вбив 65-річну жінку. Дочка потерпілої викликала поліцію та швидку. Постраждалу з тілесними ушкодженнями госпіталізували до місцевої лікарні.

Поліцейські встановили місцезнаходження зловмисника та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що колишній зять та теща вимушені були мешкати в одному будинку та вели спільне господарство.

Між ними постійно виникали непорозуміння та сварки. В ході чергової лайки, на ґрунті тривалих неприязних відносин, 48-річний підозрюваний дістав пневматичний пістолет та прицільно вистрілив у голову тещі, яка стояли на відстані близько одного метра від нього.

Потерпіла отримала поранення лобової ділянки справа та була доставлена до Балаклійської районної лікарні. Жінка розповіла працівникам поліції, що мала конфлікт з підозрюваним з першого дня їх знайомства, проте не розуміє, чому колишній зять хотів позбавити її життя.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області