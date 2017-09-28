View the full image На Закарпатті розшукується зникла безвісти літня жінка. ФОТО

Поліція Мукачівського районного відділення поліції розшукує 73-річну жительку райцентру Клару Орбан, про зникнення якої до поліції заявив її син.

Поліція встановлює місце знаходження 73-річної Клари Орбан, мешканки села Сарне Мукачівського району. Жінка ввечері 21 вересня пішла з дому, досі її місце перебування нікому не відоме. Син розшукуваної розповів правоохоронцям, що його мати має часткову втрату пам'яті.



Прикмети розшукуваної: зріст приблизно 155-160 см, худорлявої статури, волосся сиве. Була одягнена у зелену кофту, чорні штани та фіолетові тапки.



Поліція звертається до громадян: кому відомо місце знаходження розшукуваної, прохання повідомити до Мукачівського районного відділення поліції за адресою: м.Мукачево, вул. Маргітича, 48 або ж на лінію "102".

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

