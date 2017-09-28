На Закарпатті розшукується зникла безвісти літня жінка. ФОТО

На Закарпатті розшукується зникла безвісти літня жінка. ФОТО

05:00 28.09.2017

Поліція Мукачівського районного відділення поліції розшукує 73-річну жительку райцентру Клару Орбан, про зникнення якої до поліції заявив її син.

Поліція встановлює місце знаходження 73-річної Клари Орбан, мешканки села Сарне Мукачівського району. Жінка ввечері 21 вересня пішла з дому, досі її місце перебування нікому не відоме. Син розшукуваної розповів правоохоронцям, що його мати має часткову втрату пам'яті.

Прикмети розшукуваної: зріст приблизно 155-160 см, худорлявої статури, волосся сиве. Була одягнена у зелену кофту, чорні штани та фіолетові тапки.

Поліція звертається до громадян: кому відомо місце знаходження розшукуваної, прохання повідомити до Мукачівського районного відділення поліції за адресою: м.Мукачево, вул. Маргітича, 48 або ж на лінію "102".

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Вибух складів з боєприпасами в Калинівці - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.