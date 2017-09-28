На Полтавщині впав у воду земляний каток, водія ледь встигли врятувати. ФОТО

До Великобагачанського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що біля автодороги Київ-Харків в с. Красногорівка земляний каток із чоловіком всередині провалився під воду.

На місце негайно виїхали поліцейські, рятувальники та лікарі.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік, проводив дорожні роботи в с. Красногорівка, неподалік водоймища. Керуючи катком, він з’їхав з мосту та впав у воду. Чоловіка дістали з води й негайно госпіталізували до лікарняного закладу, де надали медичну допомогу.

Медики констатували забій грудної клітки, нижніх кінцівок і загальне переохолодження.

Триває досудове розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками ч.1. ст. 172 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області