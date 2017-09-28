На Буковині потяг вбив молодика, який сидів просто на рейках. ФОТО

На Буковині потяг вбив молодика, який сидів просто на рейках. ФОТО

10:02 28.09.2017
  • На Буковині потяг вбив молодика, який сидів просто на рейках. ФОТО
  • На Буковині потяг вбив молодика, який сидів просто на рейках. ФОТО
  • На Буковині потяг вбив молодика, який сидів просто на рейках. ФОТО

Під ранок до поліції надійшло повідомлення про наїзд потяга на невідомого чоловіка. Виїхавши на місце події, слідчо-оперативна група встановила, особу загиблого – 28-річного жителя Чернівців.

Зі слів машиніста локомотиву, він помітив чоловіка, котрий сидів на залізничній колії. На попереджувальні сигнали потерпілий не реагував. Машиністові не вдалося уникнути наїзду.

Від удару потягу чоловіка відкинуло вбік. Внаслідок отриманих травм, які несумісні з життям, потерпілий помер на місці пригоди. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Наразі триває досудове розслідування. Працівники Чернівецького відділу поліції з’ясовують обставини смерті чоловіка.

За матеріалами ВК ГУНП у Чренівецькій області

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