Озброєну банду рекетирів-рецидивістів затримала поліція Харківщини. ФОТО

Озброєну банду рекетирів-рецидивістів затримала поліція Харківщини. ФОТО

10:00 28.09.2017
  • Озброєну банду рекетирів-рецидивістів затримала поліція Харківщини. ФОТО
  • Озброєну банду рекетирів-рецидивістів затримала поліція Харківщини. ФОТО
  • Озброєну банду рекетирів-рецидивістів затримала поліція Харківщини. ФОТО
  • Озброєну банду рекетирів-рецидивістів затримала поліція Харківщини. ФОТО

Протягом останніх шести місяців до чергової частини Лозівського відділу поліції надходили заяви від мешканців Лозової про те, що група осіб, погрожуючи застосуванням фізичної сили, вимагала у них гроші.

Працівниками поліції спільно зі співробітниками СБУ під процесуальним керівництвом прокуратури в ході проведення низки заходів було викрито 3-х зловмисників. Всі мешканці Лозової, безробітні, двоє раніше судимі.

Під час обшуку за місцем мешкання зловмисників працівники поліції вилучили гранати «РГД-5» та «Ф-1», стартовий пістолет, телефони та грошові кошти.

Вказані речові докази направлені на експертизу.

Зловмисників затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Тривають слідчі дії за кримінальними провадження - ч.2 ст.189 (вимагання) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими пристроями) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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