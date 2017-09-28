Резонансна ДТП на Луганщині: водію мопеду 13 років, водію авто -11. ФОТО

Резонансна ДТП на Луганщині: водію мопеду 13 років, водію авто -11. ФОТО

10:40 28.09.2017
  • Резонансна ДТП на Луганщині: водію мопеду 13 років, водію авто -11. ФОТО
  • Резонансна ДТП на Луганщині: водію мопеду 13 років, водію авто -11. ФОТО

У с. Білокуракине сталася дорожньо-транспортна пригода за участю неповнолітніх водіїв.

Автомобіль марки «ВАЗ 21101» під керуванням 11-річного учня 6-го класу однієї з Білокуракинських шкіл зіткнувся з мопедом марки "Viper Active", яким керував 13-річний школяр.

Аварія сталася на Центральній вулиці селища за наступними обставинами: в той час, коли «ВАЗ» здійснював небезпечний маневр обгону на перехресті вулиць, мопед рухався в тому ж напрямку і повертав ліворуч – в результаті, транспортні засоби зіткнулися.

Внаслідок автопригоди водій мопеду отримав перелом передпліччя, а малолітньому водію автомобілю пощастило залишитись неушкодженим.

Інспектори з дорожнього нагляду Білокуракинського відділу поліції, які виїжджали на місце події, передали інформацію про автопригоду за участю неповнолітніх водіїв в Управління превентивної діяльності.

Тепер батькам хлопців доведеться пояснювати поліцейським ювенального відділу, як вони допустили те, що діти сіли за кермо. Крім того, що неповнолітні ризикували своїм життям, ще й створювали смертельну небезпеку для інших учасників дорожнього руху.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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