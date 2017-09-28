На Луганщині втрапив у ДТП п’яний як чіп мотоцикліст. ФОТО

На Луганщині втрапив у ДТП п’яний як чіп мотоцикліст. ФОТО

11:02 28.09.2017
  • На Луганщині втрапив у ДТП п’яний як чіп мотоцикліст. ФОТО
  • На Луганщині втрапив у ДТП п’яний як чіп мотоцикліст. ФОТО
  • На Луганщині втрапив у ДТП п’яний як чіп мотоцикліст. ФОТО

На автошляху "ПП Просяне – Широкий – Розквіт" сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоциклу з мотоколяскою марки "Урал". Мотоциклом керував 46-річний мешканець Станично-Луганського району.

Інспектори з дорожнього нагляду Станично-Луганського відділу поліції, які виїжджали на місце події, встановили обставини автопригоди. За попередніми даними, водій мотоциклу не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

Внаслідок аварії 46-річний чоловік отримав численні тілесні ушкодження та був шпиталізований до лікарні.

Крім цього, в умовах медичного закладу виявилось, що постраждалий під час керування мотоциклом перебував напідпитку. Аналіз на вміст алкоголю в крові показав 2.8 проміле, що перевищує норму в 14 разів!

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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