На Луганщині втрапив у ДТП п’яний як чіп мотоцикліст. ФОТО

На автошляху "ПП Просяне – Широкий – Розквіт" сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мотоциклу з мотоколяскою марки "Урал". Мотоциклом керував 46-річний мешканець Станично-Луганського району.

Інспектори з дорожнього нагляду Станично-Луганського відділу поліції, які виїжджали на місце події, встановили обставини автопригоди. За попередніми даними, водій мотоциклу не впорався з керуванням, виїхав за межі проїзної частини та перекинувся.

Внаслідок аварії 46-річний чоловік отримав численні тілесні ушкодження та був шпиталізований до лікарні.

Крім цього, в умовах медичного закладу виявилось, що постраждалий під час керування мотоциклом перебував напідпитку. Аналіз на вміст алкоголю в крові показав 2.8 проміле, що перевищує норму в 14 разів!

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області