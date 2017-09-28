Кошмарна ДТП у Запоріжжі: двоє загиблих та троє поранених. ФОТО

Кошмарна ДТП у Запоріжжі: двоє загиблих та троє поранених. ФОТО

12:00 28.09.2017
  • Кошмарна ДТП у Запоріжжі: двоє загиблих та троє поранених. ФОТО
  • Кошмарна ДТП у Запоріжжі: двоє загиблих та троє поранених. ФОТО

Внаслідок аварії у Комунарському районі Запоріжжя двоє людей загинуло, троє доставлені у лікарню.

28 вересня близько 09:00 на виїзді з авторинку в Комунарському районі Запоріжжя сталася ДТП. За попередньою інформацією, водій «Шевроле» виїхав з авторинку на трасу, не надав перевагу в русі автомобілю «ВАЗ».

У результаті чого водій останнього транспортного засобу з’їхав на узбіччя, де врізався у стоячий вантажний автомобіль.

Внаслідок аварії двоє пасажирів «ВАЗу» від отриманих травм загинули на місці події. Водія та двох пасажирів цієї ж автівки з тілесними ушкодженнями доставили у лікарню.

На місці працює слідчо-оперативна група. Триває встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Вибух складів з боєприпасами в Калинівці - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.