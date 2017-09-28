У Львові озброєний до зубів чоловік вступив у конфлікт з таксистами. ФОТО

У Львові озброєний до зубів чоловік вступив у конфлікт з таксистами. ФОТО

12:20 28.09.2017
  • У Львові озброєний до зубів чоловік вступив у конфлікт з таксистами. ФОТО
  • У Львові озброєний до зубів чоловік вступив у конфлікт з таксистами. ФОТО

Вчора, близько опівночі, патрульні отримали повідомлення про конфлікт на вулиці Чернівецькій.

Чоловік, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, провокував конфлікт з таксистами. Коли водії побачили за ременем в особи два ножі та предмет схожий на пістолет - подзвонили на телефон 102.

Екіпаж патрульних направився на місце події, а також викликав на підмогу тактичну групу. По приїзду чоловіка затримали.

Громадянин не пручався та почав пояснювати, що він кухар, а тому має з собою ножі. А пістолет «Флобер» він купив жінці, як подарунок. Крім цього, в речах особи виявили шприц з невідомою речовиною та патрони у кількості - 20 штук.

27-річний чоловік у Львові проїздом, очікував свого потягу до Харкова. На місце події приїхала слідчо-оперативна група, яка вилучила речі громадянина. Чоловіка доставили до Залізничного відділу поліції.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Львова

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