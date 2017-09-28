На Харківщині перекинувся легковик: водій загинув, пасажири у шпиталі. ФОТО

На Харківщині перекинувся легковик: водій загинув, пасажири у шпиталі. ФОТО

13:20 28.09.2017
  • На Харківщині перекинувся легковик: водій загинув, пасажири у шпиталі. ФОТО
  • На Харківщині перекинувся легковик: водій загинув, пасажири у шпиталі. ФОТО
  • На Харківщині перекинувся легковик: водій загинув, пасажири у шпиталі. ФОТО

Об 11:45 до Кегичівського відділу поліції надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що на автодорозі «Слобожанське-Кегичівка» водій автомобіля «Москвич» не впорався з керуванням, допустив з’їзд в кювет та декілька разів перекинувся.

Внаслідок ДТП 46-річний водій від отриманих травм загинув, пасажири автомобіля - 64-річний чоловік та 44-річна жінка в тяжкому стані доставлені до Кегичівської лікарні.

Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
За вибухи в Калинівці має відповісти керівництво Міноборони та Генштабу СЗУ
27.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Суд по справі 2-го травня. Як можна було виправдати сепаратистів, які стріляли в людей?!
22.09.2017
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Вибух складів з боєприпасами в Калинівці - це:

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.