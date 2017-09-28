На Харківщині перекинувся легковик: водій загинув, пасажири у шпиталі. ФОТО

Об 11:45 до Кегичівського відділу поліції надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що на автодорозі «Слобожанське-Кегичівка» водій автомобіля «Москвич» не впорався з керуванням, допустив з’їзд в кювет та декілька разів перекинувся.

Внаслідок ДТП 46-річний водій від отриманих травм загинув, пасажири автомобіля - 64-річний чоловік та 44-річна жінка в тяжкому стані доставлені до Кегичівської лікарні.



Слідчим вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Обставини події встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

