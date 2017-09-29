На Харківщині поліція затримала водія-втікача, який збив двох підлітків. ФОТО

На одній з вулиць села П'ятигірське Балаклійського району легковий автомобіль «ВАЗ» вилетів на тротуар та збив двох підлітків. Один з них у вкрай тяжкому стані знаходиться у лікарні.

Працівники групи реагування патрульної поліції Балаклійського відділу встановили, що за кермом транспортного засобу перебував 41-річний мешканець селища Слобожанське Зміївського району. Керуючи транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, водій не впорався з керуванням та виїхав на тротуар, де здійснив наїзд на двох неповнолітніх пішоходів.

Внаслідок автопригоди 11-річного хлопця госпіталізовано до відділення хірургії районної лікарні. Його стан лікарі оцінюють як тяжкий. 17-річного підлітка після надання медичної допомоги відпущено додому.

Водія автівки «ВАЗ» група реагування патрульної поліції Балаклійщини затримала у селищі Слобожанське. Наразі його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області