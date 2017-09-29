В Ужгороді невідомі вночі спалили елітну іномарку. ФОТО

За фактом умисного знищення майна, правоохоронці розпочали слідство. Поліція опрацьовує коло осіб, котрі можуть бути причетними до злочинних дій.

Сьогодні, 29 вересня, уночі, на лінію «102» надійшло повідомлення від 32-річного ужгородця. Чоловік повідомив, що за адресою його проживання зайнялася його автівка «Subaru Tribeca». Внаслідок пожежі авто згоріло повністю.

За даним фактом поліція розпочала слідство. Наразі вже відкрито кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, що заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах).

Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.

Слідство у справі триває. Поліція опрацьовує версії, а також визначає коло імовірних підозрюваних.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області