На Закарпатті розбився легковик та загинув один з його пасажирів. ФОТО

Сьогодні вночі, близько 02:30 год, на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Шаланки Виноградівського району.

На місці аварії поліцейські з`ясували, що водій авто «BMW», рухаючись із села Пушкіново у напрямку села Шаланки не впорався з керуванням і з`їхав з дороги. Відтак, водій спочатку допустив зіткнення з причепом, який стояв на узбіччі, а потім врізався у бетонну огорожу.



На момент аварії у машині, крім 22–річного водія, було ще двоє пасажирів, віком 27 та 23 роки. Внаслідок ДТП, 23-річний пасажир з травмою голови помер у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні.

Життю двох інших виноградівців нічого не загрожує.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

