На Закарпатті розбився легковик та загинув один з його пасажирів. ФОТО
На Закарпатті розбився легковик та загинув один з його пасажирів. ФОТО
Сьогодні вночі, близько 02:30 год, на лінію «102» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Шаланки Виноградівського району.
На місці аварії поліцейські з`ясували, що водій авто «BMW», рухаючись із села Пушкіново у напрямку села Шаланки не впорався з керуванням і з`їхав з дороги. Відтак, водій спочатку допустив зіткнення з причепом, який стояв на узбіччі, а потім врізався у бетонну огорожу.
На момент аварії у машині, крім 22–річного водія, було ще двоє пасажирів, віком 27 та 23 роки. Внаслідок ДТП, 23-річний пасажир з травмою голови помер у машині швидкої допомоги дорогою до лікарні.
Життю двох інших виноградівців нічого не загрожує.
За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області