Четверо людей потрапили до лікарні після ДТП на Тернопільщині. ФОТО

Четверо людей потрапили до лікарні після ДТП на Тернопільщині. ФОТО

14:22 29.09.2017
  • Четверо людей потрапили до лікарні після ДТП на Тернопільщині. ФОТО
  • Четверо людей потрапили до лікарні після ДТП на Тернопільщині. ФОТО

Четверо людей потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась на Кременеччині о 13:39 на автодорозі Кременець-Тернопіль зіткнулися автомобілі Opel Kadett та Volkswagen Т4.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій Опеля, ви'їжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконалася в безпечному русі і не пропустила транспорт, що рухався трасою. Така неуважність обернулася нещастям - відбулося зіткнення з бусом.

В реанімаційне відділення потрапила водій-порушниця. У жінки закрита черепно-мозкова травма, струс, перелом кісток тазу та лівого стегна, забої грудної клітки та потиличної ділянки голова.

За меддопомогою звернулося ще троє людей - пасажир з Opel Kadett та кермувальник й пасажир з іншого автомобіля. У потерпілих - забої та рани тіла й обличчя. Їх після огляду лікарів відпустили за місцем проживання. В обох водіїв взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 часина 1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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