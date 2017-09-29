Четверо людей потрапили до лікарні після ДТП на Тернопільщині. ФОТО

Четверо людей потрапили до лікарні в результаті дорожньо-транспортної пригоди, яка сталась на Кременеччині о 13:39 на автодорозі Кременець-Тернопіль зіткнулися автомобілі Opel Kadett та Volkswagen Т4.

На місце аварії виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій Опеля, ви'їжджаючи з другорядної дороги на головну, не переконалася в безпечному русі і не пропустила транспорт, що рухався трасою. Така неуважність обернулася нещастям - відбулося зіткнення з бусом.