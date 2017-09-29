На Київщині тривають пошуки зниклої безвісти 14-річної дівчини. ФОТО
На Київщині тривають пошуки зниклої безвісти 14-річної дівчини. ФОТО
У Київській області зникла 14-річна Аня Петріченко.
22 червня 2017 року Аня пішла з дому у с. Борова Фастівського району і з того часу де вона - рідним невідомо.
Прикмети дитини:
виглядає на 16-17 років, 175-180 см на зріст, овальне смугляве обличчя, русяве волосся, карі очі.
Особливі прикмети:
родимка на правій щоці.
Одяг:
бежева кофта, сіра майка, сірі штани, рожеві кросівки.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ