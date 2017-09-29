View the full image На Київщині тривають пошуки зниклої безвісти 14-річної дівчини. ФОТО

22 червня 2017 року Аня пішла з дому у с. Борова Фастівського району і з того часу де вона - рідним невідомо. У Київській області зникла 14-річна Аня Петріченко.

Прикмети дитини: виглядає на 16-17 років, 175-180 см на зріст, овальне смугляве обличчя, русяве волосся, карі очі. Особливі прикмети: родимка на правій щоці. Одяг: бежева кофта, сіра майка, сірі штани, рожеві кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ