На Київщині тривають пошуки зниклої безвісти 14-річної дівчини. ФОТО

На Київщині тривають пошуки зниклої безвісти 14-річної дівчини. ФОТО

23:31 29.09.2017
У Київській області зникла 14-річна Аня Петріченко.

22 червня 2017 року Аня пішла з дому у с. Борова Фастівського району і з того часу де вона - рідним невідомо.

Прикмети дитини: 
виглядає на 16-17 років, 175-180 см на зріст, овальне смугляве обличчя, русяве волосся, карі очі.
Особливі прикмети: 
родимка на правій щоці.
Одяг: 
бежева кофта, сіра майка, сірі штани, рожеві кросівки.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ 

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