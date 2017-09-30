У Дніпрі патрульні затримали авто з двома жорстокими грабіжниками. ФОТО
У Дніпрі патрульні затримали авто з двома жорстокими грабіжниками. ФОТО
Близько 10-ї години ранку спецлінії 102 зателефонував чоловік і повідомив, що у нього невідомі вимагали гроші. Вони погрожували битою, пошкодили його автомобіль, а потім поїхали вбік вулиці Київської. Чоловік надав прикмети нападників та номер транспортного засобу.
Як з’ясувалося пізніше, у чоловіка, який працює водієм підприємства з продажу електротехніки, була з собою значна сума готівки. Коли вранці він виїжджав із подвір’я свого будинку, його авто зненацька заблокували невідомі на автомобілі BMW. Чоловіки вийшли з нього та стали вимагати від заявника гроші, погрожуючи битою. Злочинці нанесли кілька ударів по транспортному засобу заявника. В результаті постраждали лобове та бокове скло. Потерпілий встиг вискочити зі свого авто, забігти до двору, й звідти сфотографувати злочинців.
Патрульні оголосили перехоплення підозрюваних. Один із екіпажів, виїжджаючи з вулиці Яснополянської на Запорізьке шосе помітили схоже за прикметами авто, що їхало на великій швидкості. Охоронці порядку розпочали переслідування зі спецсигналами та вимогами зупинитися. Проте водій ігнорував накази патрульних. На виїзді з міста разом із іншим екіпажем автомобіль зупинили. 21-річного водія та 20-річного пасажира затримали.
Заявник упізнав у них своїх кривдників. Під час поверхневої перевірки в салоні авто інспектори виявили биту та предмет, схожий на ніж. На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Затриманих доставили до Чечелівського відділку поліції.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Дніпра