На Луганщині підсудний під час засідання погрожував підірвати гранату. ФОТО

На Луганщині підсудний під час засідання погрожував підірвати гранату. ФОТО

19:00 30.09.2017
  • На Луганщині підсудний під час засідання погрожував підірвати гранату. ФОТО
  • На Луганщині підсудний під час засідання погрожував підірвати гранату. ФОТО
  • На Луганщині підсудний під час засідання погрожував підірвати гранату. ФОТО
  • На Луганщині підсудний під час засідання погрожував підірвати гранату. ФОТО
  • На Луганщині підсудний під час засідання погрожував підірвати гранату. ФОТО
  • На Луганщині підсудний під час засідання погрожував підірвати гранату. ФОТО

У Рубіжанському міському суді після оголошення суддею вироку, яким передбачалось взяття підсудного під варту у залі суду, підсудний, в той момент, коли до нього наблизились співробітники поліції для виконання вироку суду, дістав два кільця від гранат і закричав: "Тримай, дивись, що я тобі даю. Зараз граната випаде з-за пазухи".

Співробітники поліції миттєво заблокували підсудного та «витягли» до окремої кімнати, де «накрили» його своїми тілами. В цей час інші поліцейські негайно почали евакуацію - попросили усіх присутніх у залі засідання покинути приміщення суду, викликали експертів – вибухотехніків Головного управління Національної поліції, слідчо-оперативну групу, швидку допомогу та ДСНС. До приїзду експертів поліцейські, ризикуючи своїм життям, утримували чоловіка із «гранатами».

Під час перевірки з’ясувалось, що підсудний тримав у руках справжні кільця від гранат, а під рукою у нього виявили консервну банку.

На даний момент на місці події працюють співробітники поліції, опитують усіх свідків цієї події. Даний факт буде внесений до ЄРДР та кваліфікований за статтею 296 «Хуліганство».

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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