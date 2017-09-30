У Сумах боржник, замість того, щоб віддати гроші, ледь не постріляв кредиторів. ФОТО

Днями, патрульні отримали повідомлення про чоловіка, який бігає вулицею з рушницею та погрожує нею громадянам.

Інспектори оперативно прибули на місце події, де виявили тьох громадян біля одного з будинків. Двоє з них пояснили, що прийшли до свого колишнього колеги по роботі, щоб отримати від нього гроші, які він їм заборгував. Натомість їх 58-річний знайомий узяв до рук рушницю ТОЗ БМ-16 та направивши її в бік чоловіків почав погрожувати їм. Дану ситуацію й побачив випадковий перехожий, який викликав патрульних.

Однак до приїзду поліцейських чоловік, який до того ж мав явні ознаки алкогольного сп’яніння, встиг занести її додому.

У ході спілкування з охоронцями порядку громадянин вказаний факт підтвердив та показав місце, де залишив двоствольну рушницю ТОЗ заряджену картеччю зі зведеним курком. Жодних дозволів та документів на рушницю вказаний громадянин не мав.

Патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу.

Надалі, правоохоронці виявили в тому ж приміщенні — 27 набоїв до рушниці, 1 набій калібру 7,62 та банку з порохом.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Сум