Троє людей поранені внаслідок серйозної ДТП на Миколаївщині. ФОТО

О 14:30 39-річний водій автомобіля «BMW520», мешканець м.Київ, на перехресті 115км+500м автодороги М-13 «Платонове-Кіровоград» та 141 км автодороги Р-75 «Тимкове-Балта-Олександрівка», неподалік с.Генівка Первомайського району, за попередніми даними, допустивши порушення правил дорожнього руху – не надавши перевагу у русі, допустив зіткнення з автомобілем «CHEVROLET Lacetti», під керуванням 31–річного мешканця м.Одеса. Внаслідок зіткнення останній, не впоравшись з керуванням, з’їхав з проїжджої частини дороги в кювет та перевернувся.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждали водій «CHEVROLET» та два 35–ти та 38–річний його пасажири, яких з тілесними ушкодженнями було доставлено до медичного закладу, де лікарі надали їм першу невідкладну допомогу.

Водій BMW не травмувався.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області